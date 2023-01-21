Недорогие популярные смартфоны серии Realme 10 Pro представят в России

Realme пообещала уже скоро представить в России новую серию смартфонов realme 10 Pro. Это устройства среднего класса с изогнутым 120-Гц дисплеем.

Вышеупомянутые характеристики относятся к старшей модели realme 10 Pro+. Утверждается, что для разработки изогнутого дисплея компания инвестировала 15 млн долларов. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 1080, камера состоит из трёх модулей, один из которых 108-Мп, ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.