К Земле летит «зеленая» комета

«К Солнечной системе относится и так называемое облако Оорта. Такие планеты — долгопериодические — прилетают внезапно. Если у нее период — около 50 тысяч лет, кто мог ее наблюдать? Если память не изменяет, в последний раз такая яркая комета была в 95-м году, до этого — в 75-м году. Но здесь возникает вопрос: откуда мы знаем, что эти кометы принадлежат облаку Оорта, то есть относятся к Солнечной системе? Это устанавливается по скорости: если скорость этой кометы выше параболической, тогда эта комета прилетела из-за пределов Солнечной системы. Такая комета впервые была обнаружена в 2019 году нашим исследователем из ГАИШ Борисовым. Это единственная комета, у которой скорость больше, чем параболическая. Могу сказать, где граница у так называемого облака Оорта. До границ надо добираться чуть ли не один световой год. 300 тысяч километров в секунду умножить на год. Это очень далеко. Отчего эти кометы летают? Тела, которые где-то в облаке Оорта, подвержены возмущению близко по астрономическим меркам пролетающих звезд. Такая звезда может как-то повлиять, чтобы эта комета, вместо того чтобы продолжать болтаться в пределах облака Оорта, устремилась ближе к Солнцу. Когда такие кометы появляются, это впечатляюще выглядит. Если даже «зеленая» комета из облака Оорта, все равно это очень интересно, потому что можно увидеть, зафиксировать и измерить изотопный состав. Это проливает свет на эволюцию не только Солнечной системы, но и галактики. Для фундаментальной науки это действительно очень важно».