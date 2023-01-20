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50 минут назад

Ученые предрекли климатические потрясения на Земле весной и летом

Мир24

Все наблюдающиеся на Земле погодные условия связаны с водой. Такое заявление сделал коллектив ученых из Австралии, Австрии, Нидерландов и Саудовской Аравии в рамках Международного консорциума по мониторингу водной среды, сообщает РИА «Новости».

Ученые предрекли климатические потрясения на Земле весной и летом
Фото: NASANASA

Для создания прогнозов климатологи использовали данные со спутников и метеорологических станций по всему миру, а также данные моделей прогнозирования погоды. Отмечается, что количество воды на планете в целом остается неизменным, однако соотношение пресной, соленой и атмосферной воды, а также льда меняется в зависимости от климата. При этом круговорот воды в природе обеспечивает также и перенос энергии – при испарении окружающая среда охлаждается, а при конденсации – нагревается.По мнению ученых, решающую роль в глобальном климате имеют схемы циркуляции воды в океанах – так, Перуанское течение, которое идет с юга на север в Тихом океане вдоль побережья Южной Америки, определяет погодные условия в районе самого большого водоема планеты.

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В экваториальной области Тихого океана дующие круглый год пассаты отгоняют прогретый поверхностный слой воды к Австралии и Индонезии, а у берегов Перу со дна поднимаются холодные водные массы. Из-за этого климат в западной части Южной Америки засушливый – дождей не бывает годами.

Однако время от времени пассаты и Перуанское течение ослабевают и нагретая вода движется в обратном направлении, тогда западные ветра приносят к берегам Перу и Чили влажные воздушные массы и в пустынях идут дожди.

Отмечается, что первый климатический сценарий вызывает засуху в Перу, Индии и Австралии, а также проливные дожди на юге США. Во втором случае засуха наступает на американском юго-западе, а на Индию, Австралию, Новую Зеландию и Индонезию обрушиваются ливни и ураганы.

В 2022-м году аномально теплые воды преобладали в круговороте в западной части Тихого и на востоке и севере Индийского океанов. Это привело к образованию сильных волн тепла в Южной Азии, мощным муссонным ливням и наводнениям в Пакистане и Австралии. Летом экстремальная жара установилась над Европой и Китаем, усугубились засухи в Северной и Южной Америках, а над Атлантикой периодически возникали ураганы. Аномально жарким и засушливым было также лето в европейской части России.

Согласно прогнозам климатологов, смена фаз произойдет не ранее осени 2023 года, поэтому весной и летом вероятны очередные погодные потрясения.

«Нет сомнений, что волны тепла и внезапные засухи участятся. Мы видим свидетельства воздействия глобального потепления на ледники и круговорот воды в холодных регионах. Таяние льдов уже способствовало наводнениям в Пакистане – и так будет до тех пор, пока ледники не исчезнут», – полагает ведущий автор отчета Альберт ван Дейк, профессор Центра динамики воды и ландшафта Школы окружающей среды и общества имени Феннера при Австралийском национальном университете.

Однако, по его словам, делать вывод об удлинении гидрологических и атмосферных циклов преждевременно. В том случае, если это соответствует действительности, возникнет множество проблем с более длительными засухами и сильными наводнениями, предупредил ученый.

В то же время ученые надеются, что к концу года, после перемены климатического цикла, погода вернется в норму, ураганы и наводнения прекратятся, а в засушливые регионы придут влажные воздушные массы.

Ранее международная группа исследователей восстановила хронику климатических изменений на юго-востоке Ирана за последние 4000 лет. Исследование показало, что изменения климата могли способствовать расцвету и падению Персидских цивилизаций.

Наука и техника,консорциум "Морской старт",
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