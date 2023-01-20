Ученые воссоздали внешность мальчика-неандертальца

Команда китайских ученых из Цзилиньского университета и МГУ имени Ломоносова воссоздали внешность 8-летнего неандертальца, которого обнаружили на территории Узбекистана в 1938 году. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Фото: Цзилиньский университет Цзилиньский университет

Неандерталец был найден в пещере Тешик-Таш, в неглубокой яме вместе с рогами сибирского горного козла и скелетами птиц. Принадлежность мальчика к неандертальцам подтвердили только в 2021 году.

Единственным хорошо сохранившимся фрагментом тела оказался череп. Именно его учёные использовали для цифровой 3D-реставрации внешности. Кроме того, это первый случай, когда окаменелый человеческий череп восстановили при помощи компьютерной реставрации.

Работавшие над проектом учёные называют эту реставрацию важным достижением в области палеоархеологической экспозиции. Они считают, что новая получившийся результат не только наглядно показывает облик предков современных людей, но и предоставляет новые идеи для будущего изучения и неандертальцев, а также их приспособляемости к окружающей среде.