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27 минут назад

Ученые воссоздали внешность мальчика-неандертальца

Елена Прошина

Команда китайских ученых из Цзилиньского университета и МГУ имени Ломоносова воссоздали внешность 8-летнего неандертальца, которого обнаружили на территории Узбекистана в 1938 году. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ученые воссоздали внешность мальчика-неандертальца
Фото: Цзилиньский университетЦзилиньский университет

Неандерталец был найден в пещере Тешик-Таш, в неглубокой яме вместе с рогами сибирского горного козла и скелетами птиц. Принадлежность мальчика к неандертальцам подтвердили только в 2021 году.

Единственным хорошо сохранившимся фрагментом тела оказался череп. Именно его учёные использовали для цифровой 3D-реставрации внешности. Кроме того, это первый случай, когда окаменелый человеческий череп восстановили при помощи компьютерной реставрации.

Работавшие над проектом учёные называют эту реставрацию важным достижением в области палеоархеологической экспозиции. Они считают, что новая получившийся результат не только наглядно показывает облик предков современных людей, но и предоставляет новые идеи для будущего изучения и неандертальцев, а также их приспособляемости к окружающей среде.

Ранее в Египте нашли древнее захоронение мальчика и 140 собак.

Наука и техника,МГУ,
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