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12 минут назад

Microsoft вернёт меню управления звуком, как в старых Windows

Ferra.ruиещё 1

Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 Build 25281, в которую для удобства регулировки громкости добавила новый системный микшер, как в Windows 10 и более старых версиях. В Windows 11 такой микшер был убран с панели задач и его тяжело было активировать в настройках.

Microsoft вернёт меню управления звуком, как в старых Windows
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вероятно, вендор решил упростить этот функционал и вернуть микшер, который всплывает при нажатии на значок динамика на панели задач. Но микшер, похоже, копирует популярную утилиту для регулировки звука каждого отдельного приложения в Windows — EarTrumpet. Его разработчики — Рафаэль Ривера и бывший инженер Microsoft Дэйв Амента.

Последний уже отреагировал в своём Twitter на новую функцию от Microsoft, сказав, что компания начинает догонять его разработку по уровню функционала. При этом многие пользователи отмечают, что EarTrumpet всё равно удобнее и функциональнее.

Наука и техника,Microsoft,
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