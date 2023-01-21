Microsoft вернёт меню управления звуком, как в старых Windows

Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 Build 25281, в которую для удобства регулировки громкости добавила новый системный микшер, как в Windows 10 и более старых версиях. В Windows 11 такой микшер был убран с панели задач и его тяжело было активировать в настройках.

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Вероятно, вендор решил упростить этот функционал и вернуть микшер, который всплывает при нажатии на значок динамика на панели задач. Но микшер, похоже, копирует популярную утилиту для регулировки звука каждого отдельного приложения в Windows — EarTrumpet. Его разработчики — Рафаэль Ривера и бывший инженер Microsoft Дэйв Амента.