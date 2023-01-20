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52 минуты назад

Астероид Рюгу был меньше, чем считали ученые

InScience

Американские и японские исследователи изучили состав астероида Рюгу и смогли опровергнуть несколько старых гипотез о нем. Например, объект в прошлом был в два с лишним раза меньше, чем полагали ученые ранее. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Астероид Рюгу был меньше, чем считали ученые
Фото: Kevin Gill / FlickrKevin Gill / Flickr

Рюгу — это околоземной астероид, который относится к спектральному классу C, что указывает на высокое содержание в нем углерода. Особенность астероида Рюгу состоит в том, что он никогда не контактировал с Землей и не был загрязнен ею. Поэтому, изучая этот астероид, исследователи могут сделать выводы не только о нем самом, но и об условиях, в которых он был сформирован.

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Ученые провели изотопный анализ минеральных образцов, полученных с астероида Рюгу японской межпланетной станцией «Хаябуса-2». Они показали, что карбонатные минералы в астероиде кристаллизовались из-за реакций с водой. Изначально она оказалась на астероиде в виде льда, так как содержалась в таком виде в окружающей среде, а затем стала жидкостью. Как показали ученые, карбонаты, судя по всему, образовались довольно давно — в первые 1,8 млн лет существования Солнечной системы. На основе полученных данных ученые также выяснили, что максимальный размер Рюгу был небольшим и не превышал 20 км. Это удивительно, так как предыдущие модели предполагали, что астероид образовывался дольше и его максимальный размер составлял 50 км. Сейчас же астероид Рюгу всего лишь 1 км в диаметре, что связано с многочисленными столкновениями с другими телами. Ученые считают, что если бы Рюгу был больше в размерах, то он бы нагревался до высоких температур из-за радиоактивного распада алюминия-26. Из-за этого бы порода плавилась, а в астероиде исследователи могли бы видеть явное разграничение между силикатами и металлической частью. Однако подобного в объекте не наблюдается. Напротив, химическое строение Рюгу схоже с наиболее примитивными метеоритами — хондритами CI, которые тоже образовались во внешней Солнечной системе.

Ученые считают, что анализ подобных Рюгу астероидов поможет астрономам понять, как образовались планеты Солнечной системы, в том числе Земля. Так, исследователи смогут узнать, насколько на каменистых планетах были доступны пребиотические материалы, из которых могли образоваться молекулы, важные для появления жизни.

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