Еще одна долгожданная функция появилась в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp теперь можно присылать сообщения самому себе. Об этом сообщает The Verge.

Новая функция прошла несколько месяцев тестирования и появилась в примечаниях к последнему обновлению. Теперь пользователи могут пересылать себе напоминания, заметки, ссылки и файлы, в том числе сразу на несколько устройств.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно создать новый чат, выбрать своё имя или телефонный номер, а для пересылки сообщения в свою учётную запись необходимо выделить и переадресовать его на свой контакт.