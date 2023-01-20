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26 минут назад

В WhatsApp появилась отправка сообщений самому себе

Елена Прошина

В мессенджере WhatsApp теперь можно присылать сообщения самому себе. Об этом сообщает The Verge.

Еще одна долгожданная функция появилась в WhatsApp
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новая функция прошла несколько месяцев тестирования и появилась в примечаниях к последнему обновлению. Теперь пользователи могут пересылать себе напоминания, заметки, ссылки и файлы, в том числе сразу на несколько устройств.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно создать новый чат, выбрать своё имя или телефонный номер, а для пересылки сообщения в свою учётную запись необходимо выделить и переадресовать его на свой контакт.

В WhatsApp появится долгожданная функция

Ранее в WhatsApp появилась функция блокировки нежелательных контактов.

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