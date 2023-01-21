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57 минут назад

В Беларуси представили прозрачный телевизор

Ferra.ruиещё 2

Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга "Горизонт"» Юрий Предко показал новую разработку — прозрачный телевизор.

В Беларуси представили прозрачный телевизор
Фото: БелтаБелта

«Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ, у них коммерческая стоимость. Рассматривается их использование в автомобилях премиум-класса в качестве перегородки между водителем и пассажиром. Одновременно и прозрачное стекло-разделитель, и экран, с которого можно смотреть, например, новости», — рассказал журналистам Предко.

Технические подробности о телевизоре раскрыты не были.

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