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13 часов назад

Огромный древний папирус с заклинаниями из Книги мертвых обнаружен в некрополе Саккара

Слово и Делоиещё 1

Археологи обнаружили в египетском регионе Саккара древний 16-метровый папирус, содержащий текст из Книги Мертвых.

Найден папирус с заклинаниями из «Книги Мертвых»
Фото: pxhere.compxhere.com

Саккара является обширным некрополем Мемфиса и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала ученые думали, что размер древнего свитка составлял всего девять метров, однако после его полного восстановления стало ясно, что на самом деле он имеет длину 16 метров.

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Папирус обнаружен в одном из 250 гробов в Саккаре. Находка прольет свет на древнеегипетские верования о переходе в другое царство, пишет Planet Today.

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