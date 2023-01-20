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53 минуты назад

В Белоруссии начнут делать игровые ноутбуки

Газета.Ru

В 2023 году белорусский завод «Горизонт» намерен выпустить первые модели отечественных игровых ноутбуков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрия Предко, которое он сделал на выставке «Беларусь интеллектуальная».

В Белоруссии начнут делать игровые ноутбуки
Фото: horizont-group.comhorizont-group.com

«В январе выходит новая линейка ноутбуков. Увеличивается функциональность, скорость, улучшается графика. Плюс появятся игровые ноутбуки», – сказал Предко.

Всего в 2023 году «Горизонт» намерен представить 80 модификаций лэптопов.

По словам Предко, выпуск белорусских ноутбуков стал для «Горизонта» новым шагом на пути развития. Также он отметил, что производство мобильных компьютеров стало реакций предприятия на поручение президента Александра Лукашенко – в 2021 году глава Республики распорядился нарастить производство инновационной продукции.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в Белоруссии состоялся релиз первого отечественного ноутбука Horizont H-book MAK4 на базе процессора Intel Core 11-го поколения.

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