В Белоруссии начнут делать игровые ноутбуки

В 2023 году белорусский завод «Горизонт» намерен выпустить первые модели отечественных игровых ноутбуков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрия Предко, которое он сделал на выставке «Беларусь интеллектуальная».

Фото: horizont-group.com horizont-group.com

«В январе выходит новая линейка ноутбуков. Увеличивается функциональность, скорость, улучшается графика. Плюс появятся игровые ноутбуки», – сказал Предко.

Всего в 2023 году «Горизонт» намерен представить 80 модификаций лэптопов.

По словам Предко, выпуск белорусских ноутбуков стал для «Горизонта» новым шагом на пути развития. Также он отметил, что производство мобильных компьютеров стало реакций предприятия на поручение президента Александра Лукашенко – в 2021 году глава Республики распорядился нарастить производство инновационной продукции.