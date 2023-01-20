«Модель угроз изменилась»: эксперт об ужесточении наказания за утечку данных россиян

За прошедший год стало в два раза больше утечек персональных данных, чем за предыдущий. Утекли десятки миллионов записей персональных данных наших граждан. И если раньше эти утечки использовались в основном мошенниками для незаконного обогащения, то сейчас модель угроз изменилась, потому что огромное количество киберпреступников переориентировалось на причинение вреда, на терроризм. За такие атаки, за кражу информации, за приставания к тем, чьи данные были получены, им платят ВСУ, американцы или еще кто-то. То есть сейчас основная мотивация киберпреступлений - это терроризм и вредительство, а не заработок. И в этом смысле утечки стали более опасными.



Кроме того, если раньше сисадмины и различные айтишники воровали данные, потому что в даркнете им предложили слить данные и заработать, то сейчас возник риск саботажа, когда данные похищаются из желания навредить.

Игорь Ашманов Президент аналитической компании "Крибрум", член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека