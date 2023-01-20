WhatsApp перестанет портить качество фотографий при отправке

Портал WABetaInfo через обзор новой бета-версии WhatsApp выяснил, что команда мессенджера работает над отправкой фотографий в исходном качестве.

Благодаря опции HD Photos можно выбрать качество для фотографий, которые вы отправляете. Тем не менее конфигурация наилучшего качества не позволяет пользователям отправлять снимки в исходном качестве — они просто менее сжаты.