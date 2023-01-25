Восемь невероятных патентов Apple, которые могли бы перевернуть мир

Apple отличается от многих других технологической компанией своей любовью к патентам: компания часто регистрирует патенты на сами идеи устройств, даже если им никогда не суждено появиться на свет. Портал Creativebloq рассказал о восьми самых любопытных патентах Apple, которые могут изменить индустрию.

Фото: ТАСС ТАСС

Гибрид iPhone и ноутбука

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Этот патент прекрасен в своей простоте. На чертеже изображен ноутбук: в нижней части его корпуса сделана специальная выемка, куда кладется iPhone — он же и выступает в качестве аккумулятора для компьютера. Нынешние смартфоны Apple не могут похвастать достаточной автономностью для того, чтобы подпитывать полноценное устройство, но как знать — возможно, фирма вернется к этой идее в будущем.

Apple

Складной iPhone

Складным смартфонам пророчат статус одного из главных технологических трендов 2020-х годов, однако пока они лишь делают первые шаги к успеху. Экраны первой версии Samsung Galaxy Fold практически сразу выходили из строя, и данный патент показывает, что Apple предпочитает быть более осторожной. Сопроводительный документ утверждает, что фирма не собирается выпускать складной iPhone до тех пор, пока не будет на сто процентов уверена в его работоспособности.

Apple

Сгибающийся MacBook

Кроме складного iPhone компания также запатентовала сгибающийся MacBook, который полностью отказывается от привычных петель в пользу т.н. «сгиба». К сожалению, других подробностей о проекте нет, поэтому нельзя сказать, принесет ли новый механизм какую-либо практическую пользу по сравнению с обычным MacBook.

Apple

Стилус, способный рисовать в воздухе

С момента выхода игровой консоли Nintendo Wii в далеком 2006 году инженеры горячо заинтересовались концептом стилуса, который не ограничен двумя измерениями. Именно это обещает один из патентов Apple: их трехмерный стилус якобы отслеживает перемещения курсора при помощи датчиков, которые не требуют контакта с какой-либо поверхностью.

Apple

Стилус, считывающий цвета

Идея этого стилуса заключается в том, что пользователь может скопировать любой цвет из реальности, просто направив стилус на предмет — после чего оттенок перенесется в графический редактор. Устройство должно достигать этого эффекта за счет встроенных фотодетекторов, и оно действительно может пригодиться художникам и дизайнерам.

Apple

iPad-трансформер

Прошлым июлем Apple также опубликовала патент на аксессуар, который позволяет объединить два планшета iPad в мини-компьютер: верхний планшет выступает в качестве экрана, тогда как нижний выполняет функции клавиатуры. Сложно судить о практичности такой связки, но, в теории, двойной iPad способен значительно облегчить работу во многих креативных сферах.

Apple

Очки, превращающие любую поверхность в тачскрин

Умные очки уже десять лет как пытаются стать следующим крупным трендом, но пока технологии не достигли того уровня, чтобы подобный продукт был привлекательным для широкой аудитории. Apple предлагает свою альтернативу: очки, которые используют инфракрасные сенсоры для того, чтобы распознать момент, когда пользователь прикасается к реальному объекту. Иными словами, при помощи гаджета любой объект может получить тачскрин-интерфейс… Но пока патенту не хватает технической конкретики.

Airpods, которые проводят звук по черепу

Последний и самый странный патент Apple: наушники, передающие вибрации прямо через черепную коробку пользователя. Нормальные наушники используют для этих целей воздух, который затем попадает в уши, но Apple собирается передавать сигналы через скулы, челюсть и носовую кость. Звучит не очень приятно, но, если верить патенту, этот метод значительно повышает качество звука.