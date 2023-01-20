Физики записали, как молекулы воды движутся вокруг ионов соли

Ученые выяснили, как в растворах соли в воде движутся молекулы. Об этом сообщает пресс-служба Нью-Йоркского университета.

Фото: Iurii Chubak Iurii Chubak

Ионы — это атомы или группа атомов, имеющих электрический заряд. Они играют огромную роль в химии и особенно в живых организмах. Также из них состоят все соли, в том числе поваренная. Ионы в водном растворе обычно окружены четырьмя-шестью молекулами воды, но ученым неясно, движутся ли они как единое целое.

Чтобы выяснить это, Алексей Ершоу и его коллеги использовали спектроскопию ядерного магнитного резонанса, которая позволяет определить и визуализировать молекулярные структуры. Помимо этого, авторы воспользовались компьютерным моделированием динамики движения молекул вокруг ионов солей в атомном масштабе.

Исследуя соленую воду в широком диапазоне концентраций и температур и объединяя экспериментальные данные и компьютерное моделирование, исследователи обнаружили, что молекулы воды колеблются вокруг ионов NaCl с чрезвычайно высокой скоростью — более триллиона раз в секунду. Кроме того, ранее предполагалось, что ионы движутся вместе с окружающими их молекулами растворителя как единое целое, но эксперимент показал, что это не так: молекулы воды колеблются намного быстрее, чем комплекс ион-вода.