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1 час назад

Физики записали, как молекулы воды движутся вокруг ионов соли

Газета.Ru

Ученые выяснили, как в растворах соли в воде движутся молекулы. Об этом сообщает пресс-служба Нью-Йоркского университета.

Физики записали, как молекулы воды движутся вокруг ионов соли
Фото: Iurii ChubakIurii Chubak

Ионы — это атомы или группа атомов, имеющих электрический заряд. Они играют огромную роль в химии и особенно в живых организмах. Также из них состоят все соли, в том числе поваренная. Ионы в водном растворе обычно окружены четырьмя-шестью молекулами воды, но ученым неясно, движутся ли они как единое целое.

Чтобы выяснить это, Алексей Ершоу и его коллеги использовали спектроскопию ядерного магнитного резонанса, которая позволяет определить и визуализировать молекулярные структуры. Помимо этого, авторы воспользовались компьютерным моделированием динамики движения молекул вокруг ионов солей в атомном масштабе.

Исследуя соленую воду в широком диапазоне концентраций и температур и объединяя экспериментальные данные и компьютерное моделирование, исследователи обнаружили, что молекулы воды колеблются вокруг ионов NaCl с чрезвычайно высокой скоростью — более триллиона раз в секунду. Кроме того, ранее предполагалось, что ионы движутся вместе с окружающими их молекулами растворителя как единое целое, но эксперимент показал, что это не так: молекулы воды колеблются намного быстрее, чем комплекс ион-вода.

Авторы надеются, что эта работа поможет ученым во всех областях, от медицины до хранения энергии — везде, где надо понимать динамику ионов в растворе.

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