Глава Израиля отказался от смартфона из-за WhatsApp

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перестал пользоваться своим первым в жизни смартфоном. Об этом сообщает издание ch10. Вероятно, одной из причин стало пристрастие политика к мессенджеру WhatsApp.

Отмечается, что Нетаньяху начал пользоваться смартфоном только в 2021 году, когда стал представлять оппозицию. До этого он обходился служебными телефонными аппаратами в своем офисе.

Вскоре после того, как премьер-министр Израиля обзавелся смартфоном, у него появился аккаунт в WhatsApp. Летом 2022 года Нетаньяху и вовсе опубликовал в соцсетях видеоролик, где раскрыл свой номер телефона и предложил всем желающим писать и звонить ему в любое время.

В том же видео помощник упрекает Нетаньяху в том, что с момента появления смартфона политик стал много пользоваться WhatsApp. На что вице-премьер ответил: «Ты даже не представляешь, насколько ты прав».