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1 час назад

Глава Израиля отказался от смартфона из-за WhatsApp

Газета.Ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перестал пользоваться своим первым в жизни смартфоном. Об этом сообщает издание ch10. Вероятно, одной из причин стало пристрастие политика к мессенджеру WhatsApp.

Глава Израиля отказался от смартфона из-за WhatsApp
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Нетаньяху начал пользоваться смартфоном только в 2021 году, когда стал представлять оппозицию. До этого он обходился служебными телефонными аппаратами в своем офисе.

Вскоре после того, как премьер-министр Израиля обзавелся смартфоном, у него появился аккаунт в WhatsApp. Летом 2022 года Нетаньяху и вовсе опубликовал в соцсетях видеоролик, где раскрыл свой номер телефона и предложил всем желающим писать и звонить ему в любое время.

В том же видео помощник упрекает Нетаньяху в том, что с момента появления смартфона политик стал много пользоваться WhatsApp. На что вице-премьер ответил: «Ты даже не представляешь, насколько ты прав».

Исходя из этого, автор ch10 предположил, что одной из причин отказа политика от смартфона стало пристрастие к WhatsApp. Хотя, вероятнее всего, об этом главу Израиля попросила служба безопасности.

Наука и техника,Биньямин Нетаньяху,
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