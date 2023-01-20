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35 минут назад

Новейший процессор Apple M2 Pro проиграл старому M1 Max по части графики

Ferra.ru

Ранее утечка тестов производительности нового чипа M2 Pro показала, что он значительно мощнее, чем M1 Max. Однако теперь появилось свидетельство того, что по части графического процессора у новинки ситуация хуже.

Процессор Apple M2 Pro проиграл старому M1 Max по части графики
Фото: AppleApple

В тесте Geekbench 5 Metal для оценки производительности графического процессора M2 Pro набирает 52 792 балла. А вот M1 Max, набирает 59 345 баллов, что на 12% больше.

Тем не менее M2 Pro в новом Mac mini обеспечивает наилучшее соотношение «цена-качество». Apple предлагает компьютер за 599 долларов.

Наука и техника,Apple,
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