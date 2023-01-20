Процессор Apple M2 Pro проиграл старому M1 Max по части графики

Ранее утечка тестов производительности нового чипа M2 Pro показала, что он значительно мощнее, чем M1 Max. Однако теперь появилось свидетельство того, что по части графического процессора у новинки ситуация хуже.

Фото: Apple Apple

В тесте Geekbench 5 Metal для оценки производительности графического процессора M2 Pro набирает 52 792 балла. А вот M1 Max, набирает 59 345 баллов, что на 12% больше.