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58 минут назад

Учёные изобрели умную трость для слепых

Ferra.ru

Инженеры из Университета Колорадо в Боулдере с помощью алгоритмов искусственного интеллекта разработали новую трость для слепых или слабовидящих людей.

Учёные изобрели умную трость для слепых
Фото: University of Colorado at BoulderUniversity of Colorado at Boulder

Исследователи говорят, что их «умная» трость однажды сможет помочь слепым людям купить коробку хлопьев в продуктовом магазине или выбрать свободное место в переполненном кафетерии.

В трость встроена камера, изображение с которой обрабатывается с помощью компьютерного зрения. Определив направление, устройство использует вибрацию ручки и голосовые указания, чтобы помогать ориентироваться незрячим.

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