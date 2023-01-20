Учёные изобрели умную трость для слепых

Инженеры из Университета Колорадо в Боулдере с помощью алгоритмов искусственного интеллекта разработали новую трость для слепых или слабовидящих людей.

Фото: University of Colorado at Boulder University of Colorado at Boulder

Исследователи говорят, что их «умная» трость однажды сможет помочь слепым людям купить коробку хлопьев в продуктовом магазине или выбрать свободное место в переполненном кафетерии.