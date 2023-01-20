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26 минут назад

В WhatsApp появится долгожданная функция

Lenta.ruиещё 1

Популярный мессенджер WhatsApp позволит пользователям отправлять фотографии в их оригинальном качестве. О долгожданной возможности сообщает WABetaInfo.

В WhatsApp появится долгожданная функция
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сервисе появится соответствующая иконка, благодаря которой пользователи при отправке смогут выбирать качество изображения. Отмечается, что в настройках мессенджера уже сейчас присутствует опция, позволяющая посылать фотографии в «наилучшем» качестве, однако даже в этом случае качество изображения фактически ухудшается.

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То, что WhatsApp работает над внедрением новой возможности, издание обнаружило благодаря обновлению бета-версии мессенджера на базе Android. Функция находится на стадии разработки, ожидается, что она появится в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут блокировать незнакомые и нежелательные контакты непосредственно в списке чатов. Уточнялось, что мессенджер также работает над тем, чтобы кнопка для блокировки отображалась прямо во всплывающих уведомлениях о новом сообщении.

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