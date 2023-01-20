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52 минуты назад

Дайверы сняли на камеру гигантского кальмара у берегов Японии

Газета.Ru

Пара аквалангистов засняла на камеру редкого 2,5-метрового гигантского кальмара у западного побережья Японии. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Йосуке Танака и его жена Мики, занимающиеся дайвингом в регионе Хёго, обнаружили гигантского кальмара возле скалистой береговой линии. О животном им рассказал продавец рыболовного снаряжения, который заметил его в бухте.

По словам пары, кальмар казался слабым и двигался «очень вяло». Кусочки кожи отваливались от его туловища.

«Мы не видели тех быстрых движений, которые обычно демонстрируют многие рыбы и морские существа. Его щупальца и плавники двигались очень медленно», — сказал Йосуке Танака.

Почетный научный сотрудник Национального музея природы и науки в Токио сообщил NHK News, что животному, вероятно, всего один-два года, в зависимости от его размера. Гигантский кальмар может вырасти до 12 метров.

Известно, что гигантские кальмары живут в водах вокруг Японии и иногда выбрасываются на берег. Но увидеть их живыми в дикой природе — это большая удача.

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