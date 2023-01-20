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48 минут назад

Астрономы заметили, что у летящей к Земле кометы оторвалась часть хвоста

Газета.Ru

У летящей к Земле зеленой кометы C/2022 E3 частично оторвался хвост. Снимок был выложен астрофотографом Михаэлем Ягером.

У летящей к Земле кометы оторвалась часть хвоста
Фото: Michael JaegerMichael Jaeger

Фотография была сделана 17 января в Баварии с помощью беззеркального фотоаппарата Nikon Z50 и объектива Leica-Apo-Telyt. На нем видно, что хвост кометы будто бы разорвался и потерял видимую целостность. Скорее всего, это произошло из-за изменения космической погоды и возникновения сильного солнечного ветра из-за недавнего выброса корональной массы. Солнечный ветер состоит из заряженных частиц, и потому влияет на магнитное поле Солнечной системы. Материал хвоста комет, в свою очередь, подвержен воздействию магнитного поля.

К Земле приближается недавно открытая зеленая комета

C/2022 E3 окажется на минимальном расстоянии от Земли в ночь на 1 февраля. В этот момент она должна быть заметна невооруженным глазом в ясную погоду.

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