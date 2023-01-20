У летящей к Земле кометы оторвалась часть хвоста

Фотография была сделана 17 января в Баварии с помощью беззеркального фотоаппарата Nikon Z50 и объектива Leica-Apo-Telyt. На нем видно, что хвост кометы будто бы разорвался и потерял видимую целостность. Скорее всего, это произошло из-за изменения космической погоды и возникновения сильного солнечного ветра из-за недавнего выброса корональной массы. Солнечный ветер состоит из заряженных частиц, и потому влияет на магнитное поле Солнечной системы. Материал хвоста комет, в свою очередь, подвержен воздействию магнитного поля.