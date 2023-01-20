Запуск ракеты Falcon Heavy сфотографировали с МКС

Запуск ракеты Falcon Heavy 15 января пронаблюдали с орбиты. Об этом сообщает официальный Twitter МКС.

Фото: NASA NASA

«Этот вид со станции показывает шлейф от запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy, оставшийся после старта в воскресенье 15 января 2023 года из Флориды», — говорится в сообщении.

На кадре отчетливо виден белый след и слоистая структура атмосферы. Кадр сделан во время пролета над ночной стороной Земли, а находящийся высоко шлейф подчеркивается солнечным освещением. Он направлен горизонтально и скорее всего отражает среднюю и позднюю часть траектории. След выглядит раздутым и извилистым, но исключительно из-за воздействия ветра — в действительности же ракета летит почти по прямой. Это значит, что между съемкой и пролетом прошло значительное время.