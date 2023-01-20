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1 час назад

Каждый россиянин в 2022 году потратил по 1,6 терабайта интернет-трафика

Ferra.ru

Провайдер домашнего интернета «Дом.ру» сообщил, что на каждого россиянина в 2022 году в среднем пришлось по 1,6 терабайта (ТБ) израсходованного трафика.

Каждый россиянин в 2022 году потратил по 1,6 терабайта интернет-трафика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В «Доме.ру» объяснили, что такой объём — 1,6 ТБ — эквивалентен примерно 160 тысячам часам, проведённых в онлайн-играх, или 530 часам просмотра видео в HD-качестве.

В основном много трафика тратят в Санкт-Петербурге, Самаре и Казани. Также в «Доме.ру» рассказали, что рекорд по потреблению интернет-трафика в 2022 году поставил екатеринбуржец. Он скачал 280 ТБ.

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