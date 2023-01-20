Каждый россиянин в 2022 году потратил по 1,6 терабайта интернет-трафика

Провайдер домашнего интернета «Дом.ру» сообщил, что на каждого россиянина в 2022 году в среднем пришлось по 1,6 терабайта (ТБ) израсходованного трафика.

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В «Доме.ру» объяснили, что такой объём — 1,6 ТБ — эквивалентен примерно 160 тысячам часам, проведённых в онлайн-играх, или 530 часам просмотра видео в HD-качестве.