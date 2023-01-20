TikTok предупредили о блокировке в 27 странах Европы

Европейский комиссар предупредил TikTok, что ЕС будет использовать все возможные средства для защиты конфиденциальности своих граждан и, при необходимости, запретит приложение.

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Отмечается, что Евросоюз хочет, чтобы TikTok соблюдал все правила и положения, изложенные в Законе о цифровых услугах. Соцсеть уже обсуждала политику безопасности данных, дезинформации и соответствия требованиям ЕС. Многочисленные встречи с высшим руководством компании включали такие темы, как безопасность детей, пропаганда, прозрачность платного политического контента.

Евросоюз также заявил TikTok, что «с более молодой аудиторией приходит большая ответственность. Недопустимо, чтобы за кажущимися забавными и безобидными функциями пользователям предлагался вредоносный, а иногда даже опасный для жизни контент».