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1 час назад

В Австралии обнаружили жабу-рекордсменку

Газета.Ruиещё 1

Тростниковая жаба весом в 2,7 кг найдена в тропических лесах на севере Австралии. Вероятно, это самая тяжелая жаба в мире, пишет «Би-би-си».

В Австралии обнаружили жабу-рекордсменку
Фото: Queensland Department of Environment and ScienceQueensland Department of Environment and Science

Жаба, которая получила кличку Toadzilla, весит в шесть раз больше, чем обычные экземпляры этого вида земноводных.

«Я никогда не видела ничего подобного, она выглядела как футбольный мяч с ногами», — рассказала смотрительница парка в штате Квинсленд Кайли Грей, обнаружившая жабу.

По ее словам, гигантское создание, вероятно, питалось насекомыми, рептилиями и мелкими млекопитающими.

«Тростниковая жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот», — сказала она.

Смотрительница затруднилась назвать возраст жабы, но отметила, что крупные экземпляры могут жить до 15 лет.

Отмечается, что жабу поместили в специальный контейнер и вывезли из дикой природы. Она была умерщвлена и передана в дар музею Квинсленда.

Жабы являются интродуцированным для Австралии видом, они были завезены в страну в 1935 году. У них нет естественных соперников на континенте, а ядовитые виды жаб нанесли ущерб местным популяциям животных. В настоящее время число жаб в стране оценивается в сотни миллионов.

Действующий мировой рекорд Гиннеса среди самых больших в мире жаб установлен домашней жабой по кличке Принсен в 1991 году, которая проживала в Швеции.

В ноябре 2022 году зоологи сняли видео, как жаба-ага поедает добычу, с помощью рентгеновского аппарата.

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