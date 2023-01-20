В США выйдет ухудшенная версия флагманского OnePlus 11

Уже совсем скоро должен состояться глобальный релиз OnePlus 11. Это событие очень ожидаемо, даже несмотря на свежие данные.

Фото: GSMArena GSMArena

Интернет-источники утверждают, что международная версия флагмана как минимум для одной страны получит более слабую быструю зарядку. Речь идёт о США, в котором в продажу поступит версия лишь с 80 Вт SuperVOOC, что на 20 Вт меньше моделей для Китая и прочих стран:

Таким образом, американский вариант смартфона получит ту же технологию зарядки, что и китайский OnePlus 10 Pro. В тех же Соединённых Штатах данная модель тоже была урезана в мощности пополнения заряда аккумулятора.