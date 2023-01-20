Назван Android-смартфон с самым ярким дисплеем

Xiaomi вовсю готовится объявить о глобальном запуске своего долгожданного флагмана Xiaomi 13. В честь этого глава компании Лэй Цзюнь опубликовал на своей Weibo-странице пост, в котором подтвердил выпуск устройства за пределами в Китая уже в начале 2023 года.

Фото: Xiaomi Xiaomi

В этом же сообщении топ-менеджер отметил, что Xiaomi 13 имеет самую высокую яркость среди всех Android-смартфонов. По словам Цзюня, пиковая яркость дисплея устройства составляет 1900 кд/м2, а энергопотребление экрана при этом снижено на 22% по сравнению с Xiaomi 12.

Напомним, что Xiaomi 13 получил плоский 6,36-дюймовый OLED-дисплей, а в основе устройства лежит топовый процессор Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон оснащён 54-мегапиксельным датчиком изображения Sony IMX800 с оптическим форматом 1/1,49 дюйма и технологией оптической стабилизации изображения HyperOIS.