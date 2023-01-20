iPhone 14 Plus подешевел в России на четверть

Так, на отечественном рынке смартфон появился чуть позже, чем в остальных странах. После поступления в российские магазины его стоимость составляла почти 95 тысяч рублей. Сейчас в среднем его можно купить по 70 тысяч рублей, а порой даже дешевле — у некоторых продавцов цена доходит до 68,5 тысяч рублей. Базовая модель линейки, iPhone 14, сейчас стоит порядка 60 тысяч рублей.