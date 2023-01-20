iPhone 14 Plus подешевел в России на четверть

iPhone 14 Plus ощутимо подешевел в российских магазинах относительно старта продаж. Как сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru, падение цены по сравнению с октябрем 2022 года составила более 25%.
Так, на отечественном рынке смартфон появился чуть позже, чем в остальных странах. После поступления в российские магазины его стоимость составляла почти 95 тысяч рублей. Сейчас в среднем его можно купить по 70 тысяч рублей, а порой даже дешевле — у некоторых продавцов цена доходит до 68,5 тысяч рублей. Базовая модель линейки, iPhone 14, сейчас стоит порядка 60 тысяч рублей.
Напомним, что iPhone 14 Plus был впервые представлен на ежегодной презентации Apple в сентябре 2022 года — в продажу оно поступило 16 сентября. Гаджет представляет собой увеличенную версию базового устройства iPhone 14 c дисплеем диагональю 6,7 дюйма. На него установлен процессор A15 Bionic, а хорошее качество съемки обеспечивается двойной основной камерой.