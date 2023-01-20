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43 минуты назад

iPhone 14 Plus подешевел в России на четверть

Никита Бородкин

iPhone 14 Plus ощутимо подешевел в российских магазинах относительно старта продаж. Как сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru, падение цены по сравнению с октябрем 2022 года составила более 25%.

iPhone 14 Plus подешевел в России на четверть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, на отечественном рынке смартфон появился чуть позже, чем в остальных странах. После поступления в российские магазины его стоимость составляла почти 95 тысяч рублей. Сейчас в среднем его можно купить по 70 тысяч рублей, а порой даже дешевле — у некоторых продавцов цена доходит до 68,5 тысяч рублей. Базовая модель линейки, iPhone 14, сейчас стоит порядка 60 тысяч рублей.

Названы самые популярные смартфоны в России

Напомним, что iPhone 14 Plus был впервые представлен на ежегодной презентации Apple в сентябре 2022 года — в продажу оно поступило 16 сентября. Гаджет представляет собой увеличенную версию базового устройства iPhone 14 c дисплеем диагональю 6,7 дюйма. На него установлен процессор A15 Bionic, а хорошее качество съемки обеспечивается двойной основной камерой.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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