В Китае тестируют "парящие в вакууме" поезда со скоростью до 1000 км/ч

Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (China Aerospace Science and Industry Corporation, CASIC) провела успешный запуск нового вида транспорта, который позволит перевозить пассажиров и грузы со скорость до 1000 км/ч. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Фото: China Aerospace Science and Industry Corporation China Aerospace Science and Industry Corporation

Эта система станет аналогичной проекту Илона Маска Hyperloop, согласно которому поезда не едут по рельсам, а буквально парят в вакуумных тоннелях. При этом Hyperloop так и не был полноценно реализован ни в одной стране мира. CASIC построила тестовый полигон в китайском городе Датун — его длина составляет 2 км.

Сообщается, что в ходе эксперимента небольшая пассажирская капсула смогла развить скорость до 50 км/ч и преодолеть 210 метров. Ожидается, что в скором времени тестовый трек будет увеличен до 60 км, чтобы в ней могли испытываться прототипы транспортных средств со скоростью до 1000 км/ч. Известно, что современные поезда в Китае способны достигать скорости в 350 км/ч.