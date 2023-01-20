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14 минут назад

В Китае тестируют "парящие в вакууме" поезда со скоростью до 1000 км/ч

Газета.Ru

Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (China Aerospace Science and Industry Corporation, CASIC) провела успешный запуск нового вида транспорта, который позволит перевозить пассажиров и грузы со скорость до 1000 км/ч. Об этом сообщает портал Gizmochina.

В Китае тестируют "парящие в вакууме" поезда со скоростью до 1000 км/ч
Фото: China Aerospace Science and Industry CorporationChina Aerospace Science and Industry Corporation

Эта система станет аналогичной проекту Илона Маска Hyperloop, согласно которому поезда не едут по рельсам, а буквально парят в вакуумных тоннелях. При этом Hyperloop так и не был полноценно реализован ни в одной стране мира. CASIC построила тестовый полигон в китайском городе Датун — его длина составляет 2 км.

Сообщается, что в ходе эксперимента небольшая пассажирская капсула смогла развить скорость до 50 км/ч и преодолеть 210 метров. Ожидается, что в скором времени тестовый трек будет увеличен до 60 км, чтобы в ней могли испытываться прототипы транспортных средств со скоростью до 1000 км/ч. Известно, что современные поезда в Китае способны достигать скорости в 350 км/ч.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что в Венгрии создали двухэтажную надувную "яхту" на электротяге.

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