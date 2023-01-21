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39 минут назад

Хакеры начали распространять вирус Hook для полного контроля над смартфоном жертвы

Ferra.ruиещё 3

Эксперты компании ThreatFabric, специализирующейся на кибербезопасности, предупредили пользователей Android о появлении нового мощного вируса Hook.

Вирус Hook способен взять полный контроль над смартфоном жертвы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С помощью этого вредоносна хакеры могут не только взломать смартфон, но и получить тотальный контроль над устройством. Hook — модификация уже существующего вируса, в которую добавили возможность кражи данных контактов, истории звонков, переписки из мессенджеров и кодов двухфакторной аутентификации. К тому же хакер может удалённо активировать различные зоны экрана, что даёт возможность полностью управлять смартфоном жертвы.

Но главная цель для вируса Hook — банковские приложения.

Этот вирус разработан группировкой Ermac и подаётся как принципиально новый продукт, который разработчик продаёт на хакерском рынке.

«Вполне вероятно, что преступники, приняв очень эффективный подход в маркетинговых стратегиях, решили создать новый бренд со своим последним продуктом вместо того, чтобы поддерживать существующий, который был связан в основном с операциями с криптокошельками и личной идентифицируемой информацией», — сообщили в ThreatFabric.

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