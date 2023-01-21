Вирус Hook способен взять полный контроль над смартфоном жертвы

С помощью этого вредоносна хакеры могут не только взломать смартфон, но и получить тотальный контроль над устройством. Hook — модификация уже существующего вируса, в которую добавили возможность кражи данных контактов, истории звонков, переписки из мессенджеров и кодов двухфакторной аутентификации. К тому же хакер может удалённо активировать различные зоны экрана, что даёт возможность полностью управлять смартфоном жертвы.