В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

TikTok подтвердила, что они сами могут решать, какие видео будут смотреть ваши дети

Ferra.ruиещё 1

Компания TikTok подтвердила Forbes, что некоторые из ее американских сотрудников имеют возможность увеличивать просмотры видео, чтобы "представить знаменитостей и начинающих авторов сообществу TikTok". Да, компания самостоятельно может продвигать любой контент, который ее сотрудники посчитают интересным.

TikTok подтвердила, что они смогут решать, какие видео будут смотреть дети
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это заявление было сделано в рамках рассказа о кнопке "Подогрев" в TikTok, которая, по словам Forbes, может использоваться сотрудниками для размещения выбранных видео на страницах "Для вас" пользователей, что помогает увеличить количество просмотров, обходя алгоритмы, которые “управляют” работой TikTok у пользователей.

Джейми Фавацца, представитель TikTok, сообщил Forbes, что увеличение просмотров конкретных видео не является единственной причиной для использования “подогрева”. По его словам, TikTok также может "продвигать некоторые видео, чтобы помочь разнообразить контент".

Согласно внутреннему документу, полученному Forbes, “подогретые” видео составляют "около 1-2 процентов" от общего количества ежедневных просматриваемых видео. “Подогретые” видео не имеют ярлыка, показывающего, что они были продвинуты TikTok, как реклама или спонсируемые посты, говорится в документе. Вместо этого они отображаются как любые другие видео, которые алгоритм выбрал бы для вас.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители