TikTok подтвердила, что они смогут решать, какие видео будут смотреть дети

Компания TikTok подтвердила Forbes, что некоторые из ее американских сотрудников имеют возможность увеличивать просмотры видео, чтобы "представить знаменитостей и начинающих авторов сообществу TikTok". Да, компания самостоятельно может продвигать любой контент, который ее сотрудники посчитают интересным.

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Это заявление было сделано в рамках рассказа о кнопке "Подогрев" в TikTok, которая, по словам Forbes, может использоваться сотрудниками для размещения выбранных видео на страницах "Для вас" пользователей, что помогает увеличить количество просмотров, обходя алгоритмы, которые “управляют” работой TikTok у пользователей.

Джейми Фавацца, представитель TikTok, сообщил Forbes, что увеличение просмотров конкретных видео не является единственной причиной для использования “подогрева”. По его словам, TikTok также может "продвигать некоторые видео, чтобы помочь разнообразить контент".