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11 минут назад

Samsung Galaxy S23 Ultra поступил в продажу в Никарагуа задолго до презентации

Газета.Ruиещё 2

Презентация флагманских смартфонов Samsung намечена на 1 февраля 2023 года, однако Galaxy S23 Ultra уже начали продавать в одном из магазинов Никарагуа. Об этом сообщает портал GSMArena.

Samsung Galaxy S23 Ultra поступил в продажу в Никарагуа задолго до презентации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, один из местных розничных магазинов Km Cell Store опубликовал на своей странице в соцсетях сообщение, в котором говорится о раннем старте продаж Samsung Galaxy S23 Ultra в модификации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Продавец в качестве доказательств продемонстрировал коробки и сами устройства, а также заявил, что смартфоны «готовы к немедленной отправке». Цену озвучивать он не стал.

Каким образом смартфон, презентация которого состоится только 1 февраля, оказался в руках продавца, неизвестно. Samsung пока никак не отреагировала на утечку.

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