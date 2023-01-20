Apple выпустит новое устройство для управления «умным» домом

Издание Bloomberg поделилось свежей порцией утечек о грядущих планах Apple.

Фото: Homesmart Homesmart

На этот раз наши коллеги рассказали, что яблочная корпорация активно работает над новой линейкой устройств для «умного» дома. Сообщается, что компания собирается выпустить уменьшенную версию своего динамика HomePod, оснащённую Matter.

Так в Apple решили назвать новую технологию, позволяющую легко интегрировать колонки с другими устройствами смарт-дома. При этом ожидается, что новинка, по размерам сопоставимая с Google Nest Hub или Amazon Echo Show, будет стоить дешевле iPad.