Ученые придумали отслеживать потоки воды по содержащейся в ней ДНК

Анализ ДНК микробных сообществ позволяет понять, как устроены потоки воды в конкретной местности. Об этом сообщает Базельский университет.

Фото: T. Schilling/University of Basel T. Schilling/University of Basel

Глядя на реку или подземную скажину трудно понять, что ее питает. В нее могут впадать много ручьев и подземных ключей - равно как река может питать подземный водоем. Еще более запутанной эта схема становится из-за антропогенной деятельности.

Оливер Шиллинг и его коллеги разработали технологию картирования водных потоков, отслеживания распространение микробов по их ДНК. В качестве одной из экспериментальных площадок были выбраны окрестности горы Фудзи в Японии.

"Геологическое строение горы Фудзи уникально, поскольку это единственное место, где сходятся три тектонические плиты. Это делает систему подземных вод очень сложной и, следовательно, плохо подходящей для исследования с использованием стандартных методов", - поясняет ученый.

Идея возникла после того, как в одном из источников около горы биологи обнаружили ДНК сигнатуры, указывающие на микробное сообщество, которое может существовать только на глубинах 500-1000 метров. Это было показателем того, что часть воды поступает из глубоких подземных резервуаров. Благодаря этому методу исследование систем подземных вод по всему миру становится гораздо проще. В Швейцарии, например, его можно применять для выяснения, откуда берется вода, выкачиваемая из-под земли для питья.