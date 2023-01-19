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10 минут назад

Science: количество видимых на небе звезд может сократиться в 2,5 раза в следующие 18 лет

Газета.Ru

Ученые из NOIRLab NSF в рамках программы Globe at Night выяснили, что световое загрязнение, лишившее около 30% людей во всем мире возможности наблюдать в ночное время за звездами, ежегодно растет примерно на 7-10%.

Число видимых на небе звезд скоро может сократиться в 2,5 раза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследование опубликовано в журнале Science.

Исследователи собирали данные о видимости звезд с 2011 года. Любой желающий может отправить наблюдения через веб-приложение Globe at Night.

Ученые проанализировали более 50 тысяч наблюдений, которые были собраны с 2011 по 2022 год в Европе и Северной Америке. Исключив факторы, которые могли повлиять на видимость (облачность и лунный свет), исследователи выяснили, что яркость ночного неба за последнее десятилетие росла на 9,6% в год. Это намного больше, чем глобальное увеличение поверхностной яркости, которое составило примерно 2% в год. При такой скорости изменений ребенок, рожденный в месте, где видны 250 звезд, к 18 годам сможет видеть лишь около 100.

Изменение яркости неба с течением времени ранее не измерялось в глобальном масштабе. Хотя его можно было бы измерить с помощью спутников, единственные современные датчики, которые контролируют всю Землю, не обладают достаточной точностью или чувствительностью.

Более того, искусственная яркость по данным спутников, несколько уменьшилась как в Европе, так и в Северной Америке. Световое загрязнение — известная проблема, которая имеет много пагубных последствий не только для астрономической практики. Оно также нарушает биологические часы и приводит к потере культурного наследия. Люди на протяжении всей истории имели доступ к наблюдениям за звездным небом, что отразилось в мифах и постройках, созданных в соответствии с небесными телами.

Результаты ученых продемонстрировали возможность использования "гражданской науки", то есть использования в анализе данных, которые собраны обычными людьми.

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