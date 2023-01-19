Биологи выяснили, как производить противораковое средство из растения

Ученые раскрыли генетические механизмы, которые позволяют растению шлемник колючий производить противораковые вещества. Об этом сообщает Центр Джона Иннеса.

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Группа ученых под руководством Кэти Мартин использовала технологию секвенирования ДНК для анализа геномной последовательности растения Scutellaria barbata.

На основе этой генетической информации авторы определили, как шлемник производит соединение скутебарбатин А, которое действует против ряда раковых клеток.

"Мы обнаружили, что этот метаболит обладает активностью против раковых клеток, но при этом не воздействует на нераковые клетки, что особенно важно для терапии. Теперь мы стремимся разработать методы производства аналога этого вещества", - поясняют авторы.

В традиционной китайской медицине для выделения лекарственных веществ из растения траву кипятят в воде в течение двух часов, после чего экстракт сушат для получения порошка и принимают в виде концентрата.

Теперь, когда ученые знают генетические механизмы производства действующего вещества, этого процесса можно избежать. Вместо этого соответствующие гены можно пересадить грибкам, которые будут стабильно синтезировать лекарственное вещество.