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6 минут назад

Биологи выяснили, как производить противораковое средство из шлемника бородатого

Газета.Ru

Ученые раскрыли генетические механизмы, которые позволяют растению шлемник колючий производить противораковые вещества. Об этом сообщает Центр Джона Иннеса.

Биологи выяснили, как производить противораковое средство из растения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Группа ученых под руководством Кэти Мартин использовала технологию секвенирования ДНК для анализа геномной последовательности растения Scutellaria barbata.

На основе этой генетической информации авторы определили, как шлемник производит соединение скутебарбатин А, которое действует против ряда раковых клеток.

"Мы обнаружили, что этот метаболит обладает активностью против раковых клеток, но при этом не воздействует на нераковые клетки, что особенно важно для терапии. Теперь мы стремимся разработать методы производства аналога этого вещества", - поясняют авторы.

В традиционной китайской медицине для выделения лекарственных веществ из растения траву кипятят в воде в течение двух часов, после чего экстракт сушат для получения порошка и принимают в виде концентрата.

Теперь, когда ученые знают генетические механизмы производства действующего вещества, этого процесса можно избежать. Вместо этого соответствующие гены можно пересадить грибкам, которые будут стабильно синтезировать лекарственное вещество.

Шлемники веками использовались в традиционной китайской медицине для лечения различных заболеваний. Клинические исследования показали, что препараты на основе шлемника бородатого при химиотерапии позволяют снизить риск метастазирования опухоли. Ранее ученые выяснили, что тренировки с отягощениями могут оздоровить клетки пожилых людей.

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