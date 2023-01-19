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43 минуты назад

«Брат большого адронного коллайдера» оказался под угрозой из-за антироссийских санкций

Елена Прошина

Немецкий проект сверхмощного рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL (X-Ray Free-Electron Laser) испытывает трудности из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает «Октагон. Медиа».

«Брат большого адронного коллайдера» оказался под угрозой из-за санкций против РФ
Фото: European XFELEuropean XFEL

После начала СВО немецкий научно-исследовательский центр DESY разорвал сотрудничество с дочерней структурой «Росатома», которая поставляла в Германию необходимые для работы XFEL специальные дипольные магниты под кодовым наименованием XBS-L. Конструкция лазера содержит в себе сотни таких магнитов, и все они были поставлены в Германию из Санкт-Петербурга.

В октябре 2022 года в DESY попытались найти аналог, но никто так и не подал заявку на поставку партии из 24 магнитов.

«Чертежи, приложенные к тендерной документации, содержат кириллицу. Этот тип магнита должен был быть построен в сотрудничестве с российским институтом Ефремова, потому что Россия является одним из основных акционеров XFEL GmbH. Но текущие санкции не позволяют продолжить сотрудничество», – написали тогда в DESY.

Создатели XFEL называют его самой современной научно-исследовательской установкой в мире, а также «Братом большого адронного коллайдера». В его финансировании приняли участие 12 стран, в том числе Россия.

«Лазер XFEL генерирует ультракороткие рентгеновские вспышки, 27 тысяч в секунду, яркость которых в миллиард раз выше самых мощных традиционных источников рентгеновского излучения. Благодаря своим уникальным характеристикам установка откроет совершенно новые исследовательские возможности для учёных из исследовательских институтов и промышленных компаний», – сказано в материалах проекта.

В данный момент XFEL применяют для расшифровки молекулярного состава клеток, создания трёхмерных изображений из нанокосмоса, снимка химических реакций и процессов из глубин планет. Исследования, проводимые с его помощью, помогают развитию медицины, химии, нанобиотехнологий, энергетики и других.

Ранее большой адронный коллайдер помог ученым обнаружить признаки новой неизвестной силы.

Наука и техника,Росатом,
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