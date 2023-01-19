Рассекречена стоимость Samsung Galaxy S23

Стоимость новых флагманских смартфонов Samsung будет начинаться от 799 долларов. Об этом сообщают пользователи Reddit.

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Инсайд опубликовал посетитель форума под ником deviouslydevious44. По словам автора, ему удалось получить в свое распоряжение документ с ценами на смартфоны Samsung Galaxy S23 у американского оператора Verizon.

Судя по рассекреченной информации, стоимость флагманских телефонов не изменится по сравнению со стоимостью аппаратов серии Galaxy S22, выпущенных в 2022 году. Базовый телефон Galaxy S23 обойдется в 799 долларов, или около 55 тысяч рублей. Девайс Galaxy S23+ будет оценен в 999 долларов, или около 69 тысяч рублей, топовый Galaxy S23 Ultra будет доступен за 1199 долларов, или около 83 тысяч рублей.

Стартовые смартфоны серии Galaxy S23 будут продавать с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Начальные модели Galaxy S23+ и S23 Ultra появятся в продаже с 256 гигабайтами встроенной памяти. Анонс новой линейки Samsung ожидается 1 февраля.

По словам инсайдера, несмотря на то что в США смартфоны Samsung не подорожают, цены на флагманы в других регионах могут отличаться. Это может случиться из-за инфляции и укрепившегося по отношению к другим мировым валютам доллара.