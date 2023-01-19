Ученые создали "умную" ткань для контроля состояния здоровья по поту

Ученые создали датчик для анализа пота, пригодный для встраивания в одежду. Об этом сообщает пресс-служба Университета Тохоку.

Фото: Jingxuan Wu et al. Jingxuan Wu et al.

Умные ткани позволяют интегрировать электронику, оптику и биосенсоры в гибкое и тонкое волокно. Затем эти электронные устройства можно подключить к компьютеру для считывания данных. Доктор Юаньюань Го из Университета Тохоку и его коллеги создали электронное микроволокно, способное анализировать электролиты и метаболиты в человеческом поте.

Физические характеристики волокна позволяют вплести его в обычную одежду. Для производства волокна специалисты использовали процесс термической вытяжки, при котором нить вытягивается из большого куска материала при нагреве. На эту базу нанесли два чувствительных электрода для восприятия натрия и содержащейся в поте мочевой кислоты. На основе получаемых электродами данных врачи или компьютер могут понять, есть ли у организма проблемы.

"Это первая успешная попытка использовать термически вытянутое волокно в носимой биоэлектронике для мониторинга биохимических сигнатур", — говорят ученые.