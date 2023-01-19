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51 минуту назад

Ученые создали "умную" ткань для контроля состояния здоровья по поту

Газета.Ru

Ученые создали датчик для анализа пота, пригодный для встраивания в одежду. Об этом сообщает пресс-служба Университета Тохоку.

Ученые создали "умную" ткань для контроля состояния здоровья по поту
Фото: Jingxuan Wu et al.Jingxuan Wu et al.

Умные ткани позволяют интегрировать электронику, оптику и биосенсоры в гибкое и тонкое волокно. Затем эти электронные устройства можно подключить к компьютеру для считывания данных. Доктор Юаньюань Го из Университета Тохоку и его коллеги создали электронное микроволокно, способное анализировать электролиты и метаболиты в человеческом поте.

Физические характеристики волокна позволяют вплести его в обычную одежду. Для производства волокна специалисты использовали процесс термической вытяжки, при котором нить вытягивается из большого куска материала при нагреве. На эту базу нанесли два чувствительных электрода для восприятия натрия и содержащейся в поте мочевой кислоты. На основе получаемых электродами данных врачи или компьютер могут понять, есть ли у организма проблемы.

"Это первая успешная попытка использовать термически вытянутое волокно в носимой биоэлектронике для мониторинга биохимических сигнатур", — говорят ученые.

Ранее ученые пытались создать "умную" одежду, вшив в нее микросхемы, созданные классическим методом фотолитографии, но из-за них в ткани появлялись жесткие структуры. Кроме того, такая микросхема не может покрывать большую площадь. Новая разработка хороша именно тем, что она не вредит комфорту при носке вещи. Авторы надеются, что созданная ими технология ляжет в основу носимых сенсоров, которые бы помогли непрерывно контролировать состояние здоровья.

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