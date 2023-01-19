Ученые обеспокоены резким потеплением в Гренландии

С 1995 года средняя температура в Гренландии увеличилась на 1,5 °C. До сих пор ученые считали, что льды в самой отдаленной — северо-центральной — части острова не так сильно испытывают давление глобального потепления, как остальной мир. Но свежий анализ ледяного керна (цилиндрической пробы, выбуренной из толщи ледяного щита) выявил урон, нанесенный ледникам. Об исследовании сообщили гляциологи из Института Альфреда Вегенера (Германия) в статье для журнала Nature.

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На анализ керна уходят годы. Сейчас ученые завершили исследование образцов 2011 года. У них есть новые керны 2019 года, но их изучение еще не завершено. Но и те образцы, которые были получены более десяти лет назад, дают представление о том, что таяние ледников Гренландии ускорилось, сообщили исследователи.

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Ледяные керны используются для составления графика температур в Гренландии за период с 1000 по 2011 год. Как выяснилось, температура плавно понижалась в течение первых 800 лет, а затем колебалась то вверх, то вниз. Тем не менее, на острове становилось все теплее. С 1990-х годов произошло резкое повышение температуры. Гляциологи заявили, что ускорение процессу придало исключительно антропогенное изменение климата.

Как заявили ученые, потери льда на острове очень велики.

«Мы должны быть очень обеспокоены потеплением в Северной Гренландии, потому что в этом регионе есть дюжина спящих гигантов в виде широких приливно-отливных ледников», — пояснил гляциолог Датского метеорологического института Джейсон Бокс, ознакомившийся с работой немецких коллег.

По его словам, когда эти гиганты проснутся, они еще больше увеличат таяние ледяного щита Гренландии. А это означает повышение уровня моря, угрожающее домам, предприятиям, да и мировой экономике в целом, передает Associated Press.