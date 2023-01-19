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38 минут назад

Учёные создали «робота-нюхача», чувствующего запахи

Ferra.ru

Израильские учёные из Тель-Авивского университета сообщили о разработке робота, способного чувствовать запахи.

Учёные создали «робота-нюхача», чувствующего запахи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Робота-нюхача» смогли оснастить таким функционалом за счёт специализированного биодатчика, который в 10 тысяч раз чувствительнее к любым запахам по сравнению с текущими технологиями. При фиксации запаха микродатчик генерирует электрический сигнал и отправляет его процессору роботу, который сигнал интерпретирует в необходимую информацию.

Технология нуждается в доработках, но уже сейчас очевидна её перспективность для медицины при диагностике заболеваний, службы безопасности в аэропортах и других терминалах с большой пропускной способностью — для определения металлов, взрывчатых и других запрещённых веществ.

В дальнейшем разработчики интегрируют в робот систему навигации, чтобы аппарат не только определял запахи, но и указывал на их источник.

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