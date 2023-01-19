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39 минут назад

Экран в Xiaomi 13 признан самым ярким на рынке Android-смартфонов

Газета.Ru

Основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь заявил в соцсетях, что флагманский Xiaomi 13 стал Android-смартфоном с самым ярким дисплеем на рынке. Его слова приводит портал Gizchina.

Экран в Xiaomi 13 признан самым ярким на рынке Android-смартфонов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Самый яркий экран среди флагманов на Android», — написал Цзюнь в Weibo, имея в виду смартфон Xiaomi 13.

Известно, что пиковая яркость смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro достигает 1900 нит. При этом в обычных условиях экран смартфона работает при максимальной яркости в 1200 нит. Флагманский гаджет компании оснащен новейшим OLED-экраном Samsung E6 с частотой 120 Гц.

Для сравнения, флагманский Samsung Galaxy S22 Ultra оснащен экраном с пиковой яркостью 1750 нит, а iPhone 14 Pro в максимальных значениях показывает 2000 нит, однако его средняя яркость равна всего 1000 нит, что на 200 нит меньше, чем в Xiaomi 13.

Xiaomi 13 и 13 Pro были представлены в Китае 11 декабря 2022 года по цене от 4 тыс. юаней (около 40,7 тыс. руб.). Ожидается, что в ближайшие месяцы новинки поступят в продажу и на глобальный рынок.

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