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19 минут назад

В Индии нашли сотни яиц титанозавров

InScience

Индийские палеонтологи обнаружили на сравнительно небольшой площади более 250 яиц, которые принадлежали зауроподам из рода титанозавров.Анализ показал, что в Индии мелового периода жило гораздо больше видов титанозавров, чем было известно ранее. Кроме того, многие репродуктивные особенности и привычки этих динозавров напоминали одновременно и птичьи, и крокодильи. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

В Индии нашли сотни яиц титанозавров
Фото: InScienceInScience

В центральной Индии располагается формация Ламета, датируемая поздним меловым периодом. Палеонтологи обнаружили в этом месте уже немало окаменелостей динозавров и их яиц. Теперь же ученые нашли сразу 92 места гнездования и 256 яиц. Принадлежали они титанозаврам — травоядным из группы зауроподов. Как и другие представители этой группы, титанозавры обладали длинной шеей и вырастали до огромных размеров — до 11 метров в длину.

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Анализ позволил сделать несколько выводов. Например, палеонтологи идентифицировали шесть разных оовидов (так называют виды, известные только по яйцам). Это говорит, что видовое разнообразие титанозавров было значительно выше, чем известно по скелетным останкам.

Также авторы работы пришли к выводу, что титанозавры откладывали свои яйца в неглубокие ямы, которые затем закапывали. Так поступают и современные крокодилы. Палеонтологи выявили и патологии в некоторых яйцах. Например, иногда встречалось такое, что яйцо оказывалось внутри другого яйца. Это говорит о том, что репродуктивная физиология титанозавров была аналогична репродуктивной физиологии современных птиц. Кроме того, данные зауроподы могли откладывать яйца последовательно (как и современные птицы, опять же). А наличие такого большого количества яиц на сравнительно небольшой площади говорит о том, что гнездились титанозавры колониями. При этом расстояние между гнездами слишком мало, чтобы там могла пройти взрослая особь. Следовательно, динозавры-родители бросали своих детей на произвол судьбы и никак им не помогали.

«Наше исследование выявило наличие обширного инкубатория титанозавров в районе исследования и предлагает новое понимание условий сохранения гнезд и репродуктивных стратегий титанозавров непосредственно перед тем, как они вымерли», — прокомментировал Харша Дхиман из Делийского университета.

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