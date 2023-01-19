В прошлом году Шадаев неоднократно говорил о нецелесообразности блокировки YouTube и отсутствии соответствующих планов.

"Позиция министерства по этому вопросу не изменилась", – сказал он.

18 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что YouTube в скором времени будет закрыт, а россияне, которые продолжат им пользоваться, будут привлечены к ответственности.