Позиция Минцифры РФ относительно блокировки видеохостинга YouTube осталась прежней, заявил глава министерства Максут Шадаев. Об этом сообщает "Интерфакс".
В прошлом году Шадаев неоднократно говорил о нецелесообразности блокировки YouTube и отсутствии соответствующих планов.
"Позиция министерства по этому вопросу не изменилась", – сказал он.
18 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что YouTube в скором времени будет закрыт, а россияне, которые продолжат им пользоваться, будут привлечены к ответственности.
Видеохостинг предприниматель назвал "чумой нашего времени", а российских пользователей платформы – предателями.