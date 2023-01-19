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9 минут назад

В Минцифры не увидели необходимости в блокировке YouTube

Москва24иещё 1

Позиция Минцифры РФ относительно блокировки видеохостинга YouTube осталась прежней, заявил глава министерства Максут Шадаев. Об этом сообщает "Интерфакс".

В прошлом году Шадаев неоднократно говорил о нецелесообразности блокировки YouTube и отсутствии соответствующих планов.

Пригожин заявил о скором закрытии YouTube

"Позиция министерства по этому вопросу не изменилась", – сказал он.

18 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что YouTube в скором времени будет закрыт, а россияне, которые продолжат им пользоваться, будут привлечены к ответственности.

Видеохостинг предприниматель назвал "чумой нашего времени", а российских пользователей платформы – предателями.

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