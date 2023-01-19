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1 час назад

Индия разрешила работать в стране китайским компаниям-поставщикам Apple

ТАСС

Правительство Индии разрешило открыть свои филиалы в стране от 10 до 14 китайским компаниям-поставщикам оборудования для корпорации Apple.

Индия разрешила работать в стране китайским поставщикам Apple
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает в четверг газета The Times of India, разрешение на работу китайским компаниям власти предоставили после заявления Apple о том, что услуги этих субподрядчиков необходимы ей для расширения своего присутствия в Индии в рамках стратегии по выводу своей сборочной сети с территории КНР.

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По информации издания, свои подразделения откроют в Индии китайские компании AirPods, iPhone Luxshare Precision Industry Co., Sunny Optical Technology Group Co. и другие. Первоначально в списке Apple находились не менее 17 китайских поставщиков, но некоторым из них индийские власти отказали в разрешении из-за связей этих компаний с правительством Китая.

Китайские поставщики Apple получили разрешение открыть филиалы в Индии в виде исключения после того, как местные компании в ответ на запрос правительства сообщили, что не располагают техническими возможностями для выпуска необходимых деталей для сборочных линий американской корпорации.

"Разрешение китайским подрядчикам Apple действовать в Индии создало прецедент, свидетельствующий, что Нью-Дели позволит действовать в стране технологическим компаниям Китая, даже несмотря на сохраняющуюся политическую напряженность в отношениях с Пекином", - подчеркивает The Times of India.

Apple и другие американские компании, выпускающие электронную продукцию, стремятся уменьшить свою зависимость от Китая после того, как торговые ограничения и сбои производства там, вызванные пандемией COVID-19, oбострили риски чрезмерной концентрации производства в одной стране.

Некоторые индийские компании, такие как Tata Group, уже поставляют Apple комплектующие, и власти Индии стремятся добавить в цепочку поставок больше местных поставщиков, чтобы стимулировать и диверсифицировать национальную электронную промышленность. Одним из способов достижения этого являются совместные предприятия с китайскими производителями электронных компонентов, отмечает The Times of India.

Наука и техника,Apple,
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