Ученые выявили пять популяций чумной палочки

Ученые проанализировали более 600 геномных последовательностей чумной палочки Yersinia pestis из разных периодов и временных промежутков. Так они смогли выявить пять разных популяций этой бактерии.

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Новые данные помогут понять, когда и где Yersinia pestis эволюционировала и как попала к людям. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

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Бубонная чума, вызываемая бактерией Yersinia pestis, в прошлом стала одной из страшнейших катастроф в истории человечества. «Черная смерть», разразившаяся в середине XIV века, убила, по некоторым подсчетам, до 25% всего населения планеты, то есть от 20 до 60 млн человек.

Менее известная, но еще более страшная «Юстинианова чума» в VI веке унесла, по подсчетам историков, до 100 млн жизней. При этом чума напоминает морские приливы и отливы — она также то вспыхивает, то утихает.

«Чума была крупнейшей и самой страшной пандемией в истории человечества. Информация, когда она появилась и из какого хозяина, может пролить свет на то, откуда она взялась, почему она постоянно извергалась на протяжении сотен лет и затухала в одних местах, но сохранялась в других. И, наконец, почему она убила так много людей», — рассказал Хендрик Пойнар из Университета Макмастера.

В новой работе ученые проанализировали более 600 геномных последовательностей со всего мира, которые охватывают первое появление чумы у людей 5000 лет назад, «Юстинианову чуму», «Черную смерть» и пандемию, которая началась в начале XX века.

Исследователи обнаружили у Y. pestis нестабильные молекулярные часы. Из-за этого сложно выявить скорость, с которой в геноме бактерии накапливались мутации. Следовательно, это мешает определить, когда Y. pestis обрела такие способности к распространению и убийству. Также из-за этого практически невозможно точно определить, где она впервые появилась. При этом люди и грызуны разносили бактерию по миру быстрее, чем она мутировала. Из-за этого геномные последовательности из всех уголков Европы, датируемые разным временем, идентичны, что также мешает выявить родину Y. pestis и пути ее передачи.

Тем не менее авторы новый работы нашли выход. Они разработали новый метод различения конкретных популяций Y. pestis. С его помощью они выявили пять популяций бактерии. Среди них и самые древние, которые, вероятно, появились за десятилетия и даже столетия до пандемий в Европе.