В Австралии Apple Watch случайно подслушали владельца и вызвали к нему спецназ

«Умные» часы Apple Watch случайно вызвали в один из спортзалов Сиднея группу захвата из 15 полицейских, несколько машин скорой помощи и службы спасения. Об этом сообщает издание News.com.

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Инцидент произошел 17 января, в 7:45 утра. Полицейские получили сообщение о возможном преступлении с использованием огнестрельного оружия и выдвинулись на объект. Но по приезде правоохранители обнаружили только удивленные лица спортсменов.

После короткого разбирательства выяснилось, что сигнал бедствия подал тренер боевых искусств Джейми Аллейн. Сенсей принялся оправдываться, но правоохранители заставили его разблокировать телефон и показать журнал звонков. В нем обнаружился исходящий вызов в службу спасения.

Странности ситуации добавило то, что Аллейн не пользовался телефоном во время звонка. Тренер находился в зале, а iPhone в раздевалке – все спортсмены это подтвердили.

Далее полицейские проанализировали запись звонка Аллейна. Выяснилось, что он был сделан с Apple Watch. Во время занятий тренер случайно зажал кнопку часов и таким образом активировал Siri. Голосовой помощник услышал счет Аллейна во время отработки удара: «1-1-2, 1-1-2, 1-1-2». Siri приняла эти звуки за просьбу позвонить по номеру службы спасения 112.

На этом череда нелепых совпадений не закончилась. Когда оператор 112 поднял трубку, он услышал шум и хлопки, похожие на выстрелы, а затем голос Аллейна.

«Хороший выстрел», – сказал он.

Так тренер похвалил своего ученика за хороший удар. Однако оператор службы спасения этого не знал, поэтому незамедлительно передал вызов в полицию.