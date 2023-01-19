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48 минут назад

Лайм, гриб и феникс станут в 2023 году новыми эмодзи

Газета.Ru

Консорциум Unicode определился с эмодзи, которые в 2023 году будут включены в мультиплатформенный список новых смайликов. Об этом сообщает издание Emojipedia.

В 2023 году на смартфонах и ПК появятся шесть новых эмодзи
Фото: UnsplashUnsplash

На данный момент Unicode рассматривает 578 новых вариантов, которые могут войти в подборку Emoji 15.1. Подавляющее большинство этих иконок отличаются от уже существующих незначительными деталями. Например, в Unicode планируют добавить изображения бегуна, машины и серфингиста, которые движутся слева направо, поскольку эти же эмодзи, изображающие движение справа налево, уже существуют.

Совершенно новых эмодзи на данный момент отобрано только шесть. Они представляют собой лайм, неядовитый гриб, разорванную цепь, кивающую в знак согласия голову, голову, изображающую жест отрицания, а также феникса.

Газета.ru

По данным Emojipedia, новые смайлики появятся на смартфонах, ПК, в мессенджерах и соцсетях до конца 2023 года. Но только в том случае, если они пройдут финальный тур модерации в сентябре.

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