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45 минут назад

Обновление Windows 11 сломало программы Microsoft Office

Газета.Ruиещё 2

Пользователи операционной системы Windows 11 версии 22H2 пожаловались на многочисленные проблемы с программами после установки очередных обновлений. Об этом сообщает Tom's Hardware.

Обновление Windows 11 сломало программы Microsoft Office
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что разработчики ОС из Microsoft уже признали, что после восстановления системы могут возникнуть недочеты и ошибки с запуском некоторых программ. По данным пользователей, проблема связана с пакетом обновлений KB5023152.

Согласно отзывам пострадавших владельцев ПК, чаще всего при запуске приложений после восстановления системы появляется сообщение «Не удалось запустить приложение». А в случаях, если приложения запускаются, то во время работы в них регулярно происходят зависания или закрытие окна программы без какой-либо причины.

В Tom's Hardware уточнили, что проблемы зафиксированы у «Блокнота», Paint, приложений офисного пакета Microsoft Office, голосового помощника Cortana и Windows Terminal. Потенциально пострадавших программ может быть больше, пояснили специалисты.

В сообщении Microsoft лишь указано, что повторный запуск проблемного приложения может решить проблему. При этом разработчики ОС пока не анонсировали скорый выход патча для исправления ситуации.

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