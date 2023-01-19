Астрономы поймали самый отдаленный сигнал из космоса

Астрономы с помощью Гигантского метроволнового телескопа (GMRT) поймали самый отдаленный сигнал из космоса за всю историю наблюдений. Расчеты показали, что он был испущен 8,8 миллиардов лет назад, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Известно, что Вселенная излучает разные виды радиосигналов. Ранее удавалось улавливать сигналы только из близлежащих галактик. Но телескопы нового поколения позволяют исследовать отдаленное космическое пространство, которое до этого было недоступно.

Сигнал представлял собой световую сигнатуру незаряженного атомарного водорода. Длина световой волны оценивается в 21 сантиметр, но из-за красного смещения она оказалась растянута до 48 см.

Ученые отметили, что ранее самым древним пойманным сигналом считался сигнал возрастом 4,4 млрд лет. Новый объект оказался вдвое старше.

Астрономам удалось установить, что сигнал исходит из далекой звездообразующей галактики SDSSJ0826 +5630. Для его поисков использовалось гравитационное линзирование – усиление света из-за гравитации близлежащего массивного объекта.

Линзирование усилило сигнал примерно в 30 раз, что позволило телескопу зафиксировать его. Ученые пояснили, что атомарный водород образуется при вливании горячего ионизированного газа в центр галактики. По пути этот поток постепенно охлаждается. Затем в ходе этого процесса формируется молекулярный водород и рождаются звезды.

Исследование этого процесса, по словам авторов научной работы, позволит лучше понять процессы формирования нашей собственной галактики и поведение Вселенной на ранних этапах ее существования.