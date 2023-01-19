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18 минут назад

В России появился новый оператор спутникового телевидения

Газета.Ru

В России запустился пятый оператор спутникового телевидения «Русский мир», призванный решить проблему с отсутствием федерального телевещания на новых территориях страны. Об этом сообщает издание «Ведомости».

В России появился новый оператор спутникового телевидения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Русский мир» уже заработал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, республике Крым и городе Севастополь. Оператор транслирует эфиры федеральных и местных телеканалов. «Русский мир» предоставляет свои услуги бесплатно.

«Ведомости» выяснили, что за созданием проекта стоит Общероссийский народный фронт (ОНФ). Примечательно, что в Минцифры РФ оказались не в курсе «технических деталей» реализации «Русского мира». Однако в ведомстве все равно поддержали инициативу ОНФ.

«Данный проект позволит устранить пробел, связанный с федеральным телевещанием, и предоставит возможность жителям новых регионов получать ту же информацию, что и в остальной части России», – заявили в Минцифры.

Для подключения к «Русскому миру», по данным журналистов, жителям новых регионов России нужно всего лишь подать соответствующую заявку в местную администрацию.

Кроме «Русского мира» в РФ работают еще четыре оператора спутникового телевидения: «Триколор ТВ», «НТВ-плюс», «Орион» и ТВ от МТС.

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